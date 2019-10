Un Intel Core i9-9900KS overclocké atteint les 5,2 GHz

Une puce (un peu) plus puissante que le Core i9-9900K « classique » sous CineBench R20

Le nouveau processeur Gaming d'Intel toujours attendu en octobre aux environs de 560 dollars

5,2 GHz à 1,36 Volt, c'est la fréquence que le Core i9-9900KS d'Intel serait capable d'atteindre sur ses 8 cores en overclocking manuel. La nouvelle nous vient de FR33_L35T3R , un utilisateur de Reddit qui semble avoir mis la main sur le processeur en amont de sa sortie officielle (toujours attendue pour octobre sans plus de précisions).L'intéressé indique avoir utilisé une carte mère ASUS ROG Maximus XI Hero et un kit de RAM composé de deux modules Patriot DDR4-2666. On ignore quel type de dissipation a été employé pour refroidir le Core i9-9900KS, mais la piste d'un « simple » ventirad semble à privilégier au vu des températures relevées sous CineBench R20.Sur l'outil de Maxon, et après avoir été overclocké à 5,2 GHz sur ses 8 cores, le Core i9-9900KS parviendrait à marquer 5 356 points. Comme le note Tom's Hardware US, le Core i9-9900K atteint pour sa part le seuil des 4 984 points en fréquence stock et passe la barre des 5 266 points une fois overclocké à 5 GHz.D'après les chiffres examinés par nos confrères, le nouveau processeur d'Intel s'annonce donc 5,7 % plus rapide qu'un Core i9-9900K « classique » sous CineBench R20. On parle par ailleurs d'une différence de 7,5 % une fois le Core i9-9900KS overclocké à 5,2 GHz, tandis que l'écart entre les deux CPUs se limite à 1,7 % une fois ramenés à leurs fréquences de base.Quoi qu'il en soit, ce premier galop d'essai sous CineBench R20 n'est pas vraiment représentatif de ce à quoi le Core i9-9900KS se destine : le Gaming. On s'attend à ce que les résultats de ce côté soient plus probants, quitte à ce que ce nouveau processeur fasse l'impasse sur la polyvalence assez remarquable des nouveaux processeurs AMD Ryzen.Pour rappel, le Core i9-9900KS doit toujours arriver sur le marché en octobre et devrait donc surgir dans les tous prochains jours. Son prix avait été listé il y a peu à 559,99 dollars outre-Atlantique... soit peu ou prou 70 dollars de plus que le Core i9-9900K original.