Le Core i9-9900KS coûterait 600 $ à sa sortie

Le Core i9-9900KS : une puce pressentie à 600 dollars outre-Altantique

100 dollars de plus que pour un Core i9-9900K « classique », c'est ce que Intel réclamerait pour son nouveau Core i9-9900KS . Dévoilé en mai et présenté un peu plus en détails en marge du dernier IFA, à Berlin, ce processeur se démarque surtout de son cousin par ses fréquences.Le Core i9-9900KS doit ainsi être capable de tenir le seuil des 5 GHz en boost sur l'ensemble de ses cores. C'est plus que le 9900K qui se contente pour sa part de 5 GHz sur un seul core et de 4,7 GHz sur les autres. Intel aurait par ailleurs rehaussé le TDP de cette nouvelle référence pour le faire passer à 127 watts , tandis que le nombre de cores et de threads reste inchangé et que nous sommes toujours sur une puce Coffee Lake Refresh gravée en 14nm++.Côté prix, le revendeur australien Mwave a récemment listé le 9900KS à 899 dollars locaux, soit environ 670 dollars américains. Sur Twitter, le bien informé, assure pour sa part avoir identifié un premier revendeur qui aurait listé la puce à 603,66 dollars aux Etats-Unis. Un tarif cohérent par rapport à celui identifié pour l'Australie, où le prix des composants informatiques est souvent plus élevé qu'outre-Atlantique.Le tarif officiel du Core i9-9900KS sera dévoilé par Intel le jour de la sortie dudit processeur, attendu d'ici quelques semaines maintenant.