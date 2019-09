IFA 2019 : Les Core i9 d'Intel, 8 coeurs et 5 GHz, arriveront le mois prochain

Jusqu'à 5 GHz sur l'ensemble de ses 8 cores

Source : Neowin

Loin d'être une véritable avancée technologique (on reste sur la gravure en 14 nm++ et sur l'architecture Coffee Lake Refresh), le Core i9-9900KS complète en réalité le 9900K en profitant d'une meilleure gestion des fréquences.En clair, Intel indique que leest capable de tenir une fréquence maximale de. Une avancée par rapport au Core i9-9900K qui se contentait, lui, deet de 4,7 GHz sur les autres. Pour le reste, les deux produits sont extrêmement semblables, même si l'on s'attend à un TDP plus élevé sur le 9900KS (probablement plus de 100 watts, mais la chose n'a pas été confirmée par Intel).En guise de démonstration, le fondeur a montré que sur le dernier DLC d', le Core i9-9900KS était bien capable d'atteindre les 5GHz sur la totalité de ses cores. Une manière pour Intel de. Et pour cause, les rouges se débattent actuellement avec des Ryzen de troisième génération qui ne sont pas toujours capables d'atteindre les fréquences maximales annoncées ...Ledoit arriver sur le marché en octobre, soit au même moment que le Ryzen 9 3950X d'AMD, mais à un prix qui n'a pas encore été dévoilé.