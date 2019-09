AMD : bientôt un correctif pour permettre aux Ryzen 3000 d'atteindre leur fréquence de Boost

© Adison Pangchai / Shutterstock.com

Une mise à jour du BIOS annoncée pour le 10 septembre

La communication d'AMD pointée du doigt

Indéniablement réussie, la troisième cuvée de processeurs Ryzen est légèrement entachée par des fréquences en boost inférieures, dans les faits, à celles spécifiées par AMD sur les fiches techniques correspondantes. Face à la gronde observée sur de nombreux forums et notamment sur Reddit,a décidé de s'exprimer. Le groupe s'apprête à rectifier le tir.», explique AMD dans un communiqué publié ce 3 septembre.», poursuit la firme de Lisa Su, qui prometincluant ce que le groupe décrit comme «».Ce communiqué fait entre autres suite à un sondage réalisé par le. Sur les 2 700 utilisateurs de processeursayant répondu à l'enquête,pour son flagship.Les mesures réalisées parsur l'ensemble des puces Ryzen de troisième génération vont d'ailleurs dans le sens d'un souci de communication de la part d'AMD. Le site spécialisé avait ainsi eu l'occasion de constater que, et ce quel que soit le processeur choisi. Un point récemment confirmé par la marque elle-même, lorsqu'il lui fallait donner des détails sur sa manière de mesurer les fréquences maximales de ses nouveaux processeurs Reste que dans le cas présent, et au delà d'un simple malentendu en termes de communication, de nombreux utilisateurs se plaignent de. Il faudra attendre une petite semaine et le déploiement du patch concocté par AMD pour savoir si le problème est réglé... ou non.