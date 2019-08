AMD : le terme "Fréquences Boost Max" maintenant expliqué sur les pages produits des processeurs

© Akura Yochi / Shutterstock.com

Entourloupe marketing ou réalité mesurable,souhaite faire la lumière sur le terme «» employé sur les fiches techniques de ses processeurs Ryzen. Comme le note TechPowerUp, la firme a profité du week-end pour mettre à jour les fiches produits de ses puces afin d'y ajouter une mention explicative.AMD décrit cette valeur comme «». Il s'agit donc de(en boost) atteinte sur l'un des cores du processeur.Dans les faits, les processeurs AMD étendent le boost des fréquences progressivement sur les différents cores durant un calcul en multi-thread. À un certain degré, un seul des cores conserve toutefois une fréquence supérieure aux autres (en général, 25 à 50 MHz de plus, note TPU). C'est visiblement cette fréquence que les rouges retiennent pour leur « Max Boost Clock ».Ce phénomène peut notamment s'observer sur les graphiques publiés par TechPowerUp pour les Ryzen 7 3700X et Core i9-9900K , dont l'un des cores reste clairement au-dessus de la mêlée. Dans le cas du Ryzen 7, la chose est cependant plutôt discrète.On pourra dans tous les cas arguer qu'en dépit de cette volonté de clarification, AMD semble mettre consciemment en avantde la fréquence factuelle observée en boost sur le processeur dans sa globalité. À voir si le consommateur, lui, parvient à y trouver son compte.