Au Japon, les Ryzen d'AMD portent la marque à presque 70% de part de marché

© AMD

Un terrain propice à l'évolution des parts de marché

Le point faible d'AMD ? Son manque de tonus auprès des OEMs

Source : TechPowerUp

c'est la part de marché d'au Japon, sur les ventes constatées chez les principales boutiques et revendeursdu pays (Amazon Japan, Bic Camera, EDION, distributeurs indépendants, ...).Un pourcentage impressionnant, qui fait suite à une progression entamée à la rentrée dernière. En septembre 2018, la part de marché d'AMD se limitait à 20%, seuil dépassé rapidement suite à la conjonction d'au moins deux facteurs : laet lesappliquées ces derniers mois aux processeursde seconde génération.Par la suite, la tendance a profité du lancement des premiers processeurs Ryzen de troisième génération , début juillet, pour s'affermir. Les performances proposées avec ces puces, et les tarifs pratiqués, semblent continuer de séduire le consommateur nippon.La faiblesse d'AMD au Japon, comme ailleurs, reste néanmoins située au niveau de(fabricants d'ordinateurs portable et de bureau, comme HP, Acer, Asus, MSI, Dell...). Sur ce marché, les rouges restent en large retrait face à Intel, et ce en dépit des progrès réalisés par ses processeurs et solutions graphiques en matière de performances, d'efficacité énergétique et de prix. Une faille qu'Intel connait et tire à son avantage en priorisant l'écoulement de ses volumes auprès des OEMs.Au Japon, AMD profite cependant desur le secteur des ordinateurs portables et PC de bureau «»... Et là aussi la progression est au rendez-vous, même si elle se montre plus lente.