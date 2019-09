Le tant attendu Core i9-9900KS d'Intel aurait un TDP record de 127 W

Un TDP record pour le Core i9-9900KS ?

Lire aussi :

Intel augmenterait la capacité de la mémoire cache L3 de ses processeurs Tiger Lake



127 Watts, c'est le TDP pressenti pour le Core i9-9900KS. Avec ce processeur, Intel cherche à concurrencer le Ryzen 9-3950X qu'AMD doit commercialiser prochainement. Face à un Core i9-9900K « classique », il doit notamment soutenir une fréquence maximale de 5 GHz sur l'ensemble de ses cores, contre « seulement » 5 GHz sur un seul core pour le 9900K (et 4,7 GHz sur les autres).Si un TDP de 127 Watts se confirme pour le Core i9-9900KS, Intel tiendrait là son processeur grand public le plus gourmand. Une consommation en hausse pour des fréquences mieux tenues et des performances légèrement améliorées : tel semble être le deal proposé par cette nouvelle référence, d'ores et déjà vendue par Intel comme la puce CPU ultime pour les joueurs.Reste la question du prix. De ce côtéc les informations manquent encore, mais ce Core i9-9900KS devrait selon toute logique tutoyer - voire même dépasser - la barre des 500 dollars. Pour rappel, ce dernier est attendu sur le marché le mois prochain.