Corsair dévoile de nouveaux modèles de PC gamer One et One Pro

Crédits : Corsair

Des tours dopées aux hormones

Un One Pro i182 dédié aux professionnels de l'image

Deux configurations pour joueurs (très) exigeants

Corsair One i145 et i164

Le Corsair One i145. Crédits : Corsair

Le fabricant américain n'a pas lésiné sur les moyens ici puisqu'il s'agit de PC particulièrement compacts et musclés ... mais nos portefeuilles aussi risquent de perdre en épaisseur !Parmi les trois modèles dévoilés par Corsair il y a quelques jours, on y retrouve le Corsair One Pro i182. Comme son nom l'indique, il s'adresse davantage à un public averti, notamment aux professionnels de l'image et à ceux qui travaille la 3D. Sans entrer dans les détails, nous dirons simplement que cette station de travail peut supporter jusqu'à 4 écrans 4K simultanément grâce à son GPU GeForce RTX 2080 Ti On y retrouve également un processeur Intel Core i9-9920X, 64 Go de DDR4, mais aussi plusieurs disques durs dont un SSD NVMe de 2 960 Go. Il faudra débourser 5 000 € pour l'acquérir !De plus en plus gourmands en ressources, les jeux vidéo nécessitent parfois de solides configurations pour être exécutés de la manière la plus optimale possible. Ceux qui attendent avec impatience le portage de Red Dead Redemption 2 ou Call Of Duty : Modern Warfare seront peut-être séduits à l'idée d'acquérir une véritable bête de compétition pour faire tourner ces prochains titres, d'autant que la gamme Corsair One a pour principal atout de présenter des boîtiers compacts au format mini-ITX.Le Corsair One i145 est la configuration la plus « minimaliste » parmi ces deux nouvelles références. Proposé à 3 200 €, il est doté d'un processeur Intel Core i7-9700K accompagné par une GeForce RTX 2080. On y retrouve tout ce qu'un joueur exigeant peut attendre d'un tel PC : un SSD NVMe de 960 Go épaulé par un HDD de 2 To, 32 Go de RAM (2 x 16 Go DDR4 cadencé à 2 666 MHz), ainsi qu'un watercooling pour refroidir le tout.Concernant le Corsair One i164, on retrouve les mêmes éléments exceptés qu'ici nous avons le droit à un ensemble processeur/GPU encore plus vitaminé avec un Intel Core i9-9900K et une RTX 2080 Ti. Cette version est vendue contre la modique somme de 3 900 €.Les Corsair One i145 et i164 sont d'ores et déjà disponibles, tandis que le One Pro i182 peut actuellement être précommandé.