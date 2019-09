Un ordinateur vendu sur cinq est un PC gamer

Un ensemble d'équipements dédiés

Essor contrarié dans certaines régions

Source : Les Echos

Faire tourner des jeux vidéo de plus en plus gourmands en ressources nécessite d'avoir un matériel qui tient la route. Des configurations qui coûtent bien sûr plus cher que celle d'un PC classique : le prix d'unserait en moyenneen version bureau, tandis qu'un PC portable pour gamer serait 60 à 80 % plus onéreux qu'un appareil standard.Et l'univers du jeu vidéo occupe une place incontournable dans le marché des ordinateurs. En effet,serait prévue pour cet usage : «», explique Pavlin Lazarov, expert de l'industrie informatique au sein du cabinet d'étude GfK.De plus, les chiffres témoignant de ce poids s'étendent à l'ensemble des équipements. Ainsi, les ventes de PC et d'accessoires dédiés au gaming (souris, claviers, casques...) représententdans le monde, sans compter les États-Unis. Soit uneQuant aux, ils attirent également de nombreux utilisateurs, comme en témoigne la marque sud-coréenne LG. Au premier semestre 2019, le constructeur aurait ainside dispositifs d'affichage dédiés au gaming, et de 61 % pour les écrans incurvés.Néanmoins, le tableau n'est pas aussi idéal qu'il n'y paraît de prime abord. Car le marché du PC gamer est entré dans une phase de décroissance dans certains pays occidentaux. C'est le cas de la France, qui affiche unedes ventes en un an, ou de l'Allemagne (-9 %). Même la Chine voit sa croissance faiblir dans ce secteur.Alors pour anticiper, certaines entreprises se dirigent vers. C'est par exemple le cas de Sony, qui met de plus en plus en avant la possibilité de jouer directement depuis son Xperia 5 , dernier-né du constructeur japonais.