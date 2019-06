IKEA : un partenariat pour fabriquer des accessoires gaming personnalisés

La gamme Uppkoppla sera personnalisable pour répondre aux besoins de chaque joueur



Des premiers essais pour une commercialisation en 2020



Touches de clavier ergonomiques © IKEA

Source : The Verge

cherche à s'immiscer dans le monde duet va proposer prochainement une gamme d'accessoires conçue pour les joueurs.Le fabricant suédois s'est associé avec l'entreprise e-sportet la société, spécialisée dans les prothèses adaptées aux besoins des gamers, mais également à leur morphologie et le cas échéant à leur handicap. La gamme porte le nom d'(« en ligne » ou « connecté » en suédois).», explique Unyq dans un post de présentation publié sur son compte Instagram. Les trois entreprises souhaitent investir leurs compétences techniques et leur force de frappe commerciale aux côtés d' IKEA pour offrir aux joueurs l'assistance dont ils pourraient avoir besoin et soulager leur squelette durant de longues heures de jeu.Les premiers produits en développement sont un, un accessoire permettant d'enrouler le câble de la souris et améliorant ainsi sa précision, et enfin dess.Unyq utilise des scans corporels intégrés dans un système d'impression en 3D pour ajuster au plus près les différents accessoires aux nécessités des joueurs. Unea été également présentée et permettra aux joueurs de préciser les modifications à réaliser pour leur offrir le meilleur confort en cours de partie.La gamme Uppkoppla sera disponible au cours de l'année 2020. IKEA complétera sa ligne d'accessoires avec des produits pour la maison, comme des supports de bureau, des chaises et des tables pensés pour le gaming.