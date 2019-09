Informatique : le marché en baisse au premier semestre 2019, malgré la croissance du gaming

(© Crédits photo : Pexels)

La Chine et l'Europe n'avancent pas au même rythme

Que du vert pour le gaming

La fin de l'année 2018 fut marquée par la pénurie des processeurs Intel , fournisseur majeur de CPU. Comme on pouvait s'y attendre, la crise a eu des effets immédiats, qui se font ressentir encore aujourd'hui, venant créer une sorte de scepticisme autour du, celui-ci a d'ailleursavec un chiffre d'affaires de 23,2 milliards d'euros, selon les chiffres fournis par le cabinet allemand réputé GfK. Il se console tout de même avec l'excellente forme du gaming, qui vient sauver les meubles, avec les honneurs.Si l'on découpe le marché du PC en différents segments, on s'aperçoit que malgré la crise, celui desa limité la casse. Bien que la demande, avec 27,5 millions d'unités vendues dans le monde, la hausse des prix a entraîné unegénéré par le segment, avecavec des ventes en hausse (+2 %) et un chiffre d'affaires en nette progression (+7 %). L'Europe de l'Ouest a vu ses livraisons de machines portables diminuer de 6 %, tout comme ses revenus (-1 %). Les PC de bureau ont, eux, enregistré une sévère diminution de leur chiffre d'affaires, mesuré à 5,3 milliards d'euros, en baisse de 10 %.GfK nous fait également remarquer une tendance forte qui se confirme dans le temps : celle de. «» témoigne Aurélie Gouttebarge, consultante chez GfK.poursuit sa croissance au premier semestre 2019 avec un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros pour les PC portables gaming , ce qui correspond à unesur les six premiers mois de l'année.Toujours du côté du gaming, le marché desse porte à merveille avec une, pour des revenus qui atteignent 5,4 milliards d'euros. Plus discrets mais en aussi bonne forme, lesont enregistré une forte croissance du secteur du gaming, avec unà 3,1 milliards d'euros.