Razer dévoile son duo clavier-souris pour Xbox

Bientôt un support clavier-souris complet sur Xbox One

Source : The Verge

Main dans la main,ettravaillent ardemment pour livrer dès l'an prochain ces accessoires désirés depuis des années par les fans de la console américaine.D'ordinaire réservé à l'univers des PC, le combo clavier-souris ne devrait pas tarder à faire ses premiers pas sur la La firme de Redmond travaille depuis plusieurs mois avec Razer sur de tels accessoires, attendus par de nombreux fans.Pour l'instant,n'a produit qu'un rendu de son duo clavier-souris. On voit que le clavier est doté d'un bouton Xbox situé juste à gauche des flèches de direction. Il semble aussi muni d'un tapis de souris rétractable. L'accessoireest doté de switches mécaniques et de l'éclairage Chroma propre à la marque. Pour ce qui est de la souris, elle ressemble fortement à la Razer Mamba.Il faudra attendre le 8 janvier, date d'ouverture du, pour en savoir plus. Si la plupart desdevrait apprécier ce combo clavier-souris, certains craignent un déséquilibre dans les titres multijoueurs, la manette étant clairement désavantagée par sa faible précision.