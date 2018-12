Razer revient à la charge avec le Blade Stealth : un ultraportable gaming doté d'un Core i7

©Razer

Un ultrabook complet et léger



Jouer sur un ultraportable n'est plus un pari impossible de nos jours. C'est du moins ce que semble croire Razer en lançant sonCet ultraportable se veut avant tout léger et endurant. Pesant environ 1.3 kg, il ne fait que 12 mm d'épaisseur. Des mensurations très réduites pour un PC de jeu. Ce qui n'empêche pas la machine de rester plutôt attrayante.Son écran en particulier flatte l'œil avec des bordures très réduites de 4.9 mm seulement sur les côtés. D'une taille de 13.3?, il est disponible en Full HD mat ou en 4K tactile - donc brillant. Une caméra avec capteur IR est embarquée afin d'utiliser la reconnaissance faciale Windows Hello.Côté performances, leest doté d'un processeur Intel Core i7-8565U Whiskey Lake . Avec une consommation de 15W seulement, il est certes moins puissant que ses homologues de série H, mais il permet à l'ultraportable d'être plus endurant. Razer promet ainsi jusqu'à 13h d'usage.La partie graphique est assurée par un GPU Nvidia MX150 avec 4 Go de mémoire graphique GDDR5. Là aussi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus puissant, mais la finesse et la légèreté de ce PC sont à ce prix. On appréciera toutefois la connectique bien fournie : 2 ports USB-A 3.1, un port Thunderbolt 3 et un USB-C 3.1, sans oublier la prise casque.Le modèle de base du Razer Blade Stealth est commercialisé en premier lieu aux Etats-Unis et au Canada pour la somme de 1399$. Il arrivera prochainement sous nos latitudes au prix dePour les joueurs qui veulent profiter d'une meilleure expérience et jouer aux derniers jeux AAA avec tous les détails à fond, Razer recommande sa carte graphique externe Core X à 299.99€. La facture finale s'avère donc plutôt salée face à des PC portables mieux équipés pour la même somme.Le Razer Blade Stealth peut cependant être un bon choix pour les joueurs qui recherchent la mobilité avant tout. Si la promesse de l'autonomie est tenue, cet ultraportable n'en sera que plus attractif.