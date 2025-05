L'annonce a fait grand bruit au Computex 2025, et surtout pour les amateurs de claviers silencieux. La marque allemande CHERRY présente ses nouveaux modèles de commutateurs switches magnétiques et inductifs avec des promesses de durabilité extrême et d'économies d'énergie. Une introduction bienvenue dans une gamme déjà légendaire chez les fétichistes des claviers hotswappables.