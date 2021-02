Razer dévoile le Huntsman V2 : des switchs optiques au toucher analogique paramétrable

Razer emploie de nouveaux contacteurs pour parvenir à ce résultat avec une activation progressive tout au long de la course de la touche. Mieux, le fabricant en profite pour ajouter quelques fonctionnalités liées à son logiciel de configuration Synapse.

Ainsi, on peut ajuster le point d'activation indépendamment pour chaque touche : depuis une activation rapide à partir de 1,5 mm de course jusqu'à une activation complète, après 3,6 mm.

Il est également possible de profiter d'une double activation : on peut ainsi programmer une activation en début de course et une seconde activation sur la fin pour, par exemple, sortir une grenade et la lancer en une seule pression de touche.