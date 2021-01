Razer passe les 8000 Hz avec sa techno Hyperpolling et lance sa souris Razer Viper 8K

Ce polling rate détermine la fréquence des échanges entre le PC et sa souris. Forcément, une fréquence plus élevée doit théoriquement être la garantie d'une réactivité plus importante, pratique dans les jeux les plus compétitifs : en effet, il permet « d'envoyer jusqu'à huit fois plus de datas chaque seconde, réduisant significativement le temps de réponse ».