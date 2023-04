Cherry lance ses premiers claviers gaming sous la marque Cherry XTRFY

Le low latency mode et la triple connectique sont une fois encore au rendez-vous d'un clavier qui se veut toutefois un peu plus luxueux encore : il est livré dans une remarquable boîte métallique de transport. Notons qu'en plus des MX Black, Blue, Brown ou Red, on peut opter pour des MX Silent Red.

Trois modèles très différents que Cherry XTRFY sortira le 5 mai prochain. Ils sont dès à présent en précommande à des tarifs élevés : 141,17 euros pour le MX-LP 2.1 Compact Wireless, 181,50 euros pour le MX 3.0S Wireless et, enfin, 211,75 euros pour le plus luxueux, le MX 8.2 Wireless.