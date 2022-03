NZXT se lance sur le marché des périphériques gaming avec un combo clavier et souris

Concernant ces derniers, NZXT laisse la possibilité de personnaliser le clavier via son site internet avec, au choix, des switches Gateron Blue, Brown, Red, ou via un supplément salé de 79 dollars (pour la version Full Size) sur la facture des Gateron Aliaz Silent ou Silent Black Ink. Par défaut, le clavier est vendu avec des Gateron Red. Notons que les sockets compatibles MX permettront de changer à tout moment pour un large panel d’interrupteurs.



Le « Keyboard Builder » permet également de choisir le coloris de keycaps ainsi qu’un second coloris pour les touches fléchées, espace et autres. Le choix est aussi laissé sur la couleur du câble ! Enfin, l’assemblage du clavier via le configurateur est facturé 9,99 dollars.