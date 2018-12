Des touches de clavier Star Wars officielles… mais un peu chères

-Crédit : Lucasfilm -

Un clavier Star Wars, c'est fun, mais ça surpasse les prix du marché

À aller chercher far, far away

Il suffisait d'y penser.l'a fait. Sachez que si vous avez toujours rêvé d'avoiraux couleurs (et pas que) de, c'est désormais possible. L'entreprise NovelKeys, spécialiste de l'imprimante 3D, fabrique des interrupteurs ou des kits de bricolage. Mais son dada, c'est le clavier. Et justement, la firme a collaboré avec Disney et Signature Plastics pour proposer au public, en précommande, unpour reproduire trait pour trait un clavier qui émoustillerait les circuits de ce bon vieux C-3PO.Si vous maîtrisez l'(l'alphabet officiel de l'univers Star Wars), c'est le moment d'user de vos talents, puisqu'il vous permettra d'utiliser votre clavier SW - compatible européen - convenablement. Ce dernier peut être utilisé pour retranscrire le Galactic Basic, l'une des langues courantes de la galaxie, qui est une espèce de mélange de langages humains, bothans et duros, trois espèces capitales dans la galaxie.Bon, s'il est évident que les fans de Star Wars pourraient être tentés par le fameux clavier, attendez de découvrir son prix. Comptez en effet(près de 220 €) pour ce set de touches. Sachant qu'on peut trouver des claviers complets à moins de 20 € dans le commerce... Hum.Pour couronner le tout (l'Empire ne semble décidément pas avoir fait les choses dans le bon ordre), le clavier n'est, comme les États-Unis et le Canada. À commander jusqu'au 5 janvier, pour une réception qui ne devrait pas intervenir avant la fin du mois d'avril.Si vous avez un ami ou une tante qui vit en Amérique du Nord, c'est le moment de lui envoyer un gentil petit message sur Messenger... mais en français, pas sûr que le Galactic Basic fonctionne du premier coup.