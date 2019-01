DeepFake, un fan de la saga réussit à intégrer Harrison Ford à "Solo : A Star Wars Story

Un jeune Solo plus proche de son éternel interprète

La technologie numérique pour rajeunir ou ressusciter les acteurs

Solo : a Star Wars Story a été une double déception. Financière premièrement pour, le film ayant fait un flop au box-office mondial et fait perdre de l'argent à son studio. Artistique également, le projet n'a pas convaincu les fans de la première heure et en particulier la prestation d'Alden Ehrenreich, qui n'arrive pas, selon eux, à la cheville du charisme légendaire d'Unappelé Derpfakes a souhaité corriger le tir en proposant une vidéo incluant le visage du seul et uniquedans le film de 2018. Pour arriver à son but, il a utilisé le célèbre et très controversé logiciel, permettant de simuler grâce à l'intelligence artificielle des visages numériques ressemblant trait pour trait à de vraies personnalités.La vidéo combine la performance d'Ehrenreich et d'anciens rôles d'Harrison Ford. Le visage de l'acteur est superposé à celui du jeune comédien pour un résultat assez bluffant, quoiqu'un peu visible sur certains plans plus éclairés (pourtant très rares dans le spin-off). Aussi la voix n'a pas été modifiée et ne possède pas la tonalité si caractéristique de l'acteur d'Indiana Jones.Cette vidéo est aussi une démonstration de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en terme d'effets numériques. Un acteur vieillissant peut être rajeuni ou un comédien décédé revenir à la vie par le biais d'images de synthèse perfectionnées. Comble de l'ironie : la sagaa massivement utilisé ce procédé pour faire revivre l'Amiral Tarkin ou nous offrir une princesse Leia rajeunie, dans le premier spin-off, Rogue One.