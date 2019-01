Star Wars aura bien sa propre série : The Mandalorian, sur nos écrans dès 2019

Quelques (petits) éléments d'information...

On en sait désormais plus sur la prochaine série prévue pour une diffusion en 2019 sur la plateforme de streaming de Disney, qui s'intituleraEn plus du titre, Jon Favreau, showrunner de la série, a communiqué un synopsis sur son compte Instagram: «».La série, au budget faramineux de 100 millions de dollars, devrait permettre aux fans de se plonger dans l'univers mystérieux des Mandaloriens, qui n'a jamais été développé que dans les livres et BD issues de l'univers de George Lucas.