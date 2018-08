Deepfakes : l'IA capable de dupliquer vos mouvement sur un autre corps

UC Berkley

Do the D.A.N.C.E

Vous avez probablement déjà entendu parler des? Ces face-swap de l'extrême, notamment popularisés (comme toujours...) par le porno Quatre chercheurs de l'UC Berkley sont parvenus à décliner cette frange de l'à d'autres genres de galipettes : la danse.Le procédé a l'air trop simple pour être vrai. Et pourtant, le résultat est absolument bluffant.Dans la démonstration publiée par les chercheurs, la prouesse n'a pas l'air plus compliquée qu'un simple filtre Snapchat. Dans les faits, vous vous en doutez, c'est un poil plus complexe.L'idée est la suivante : un danseur A est filmé durant 20 minutes à 120 images par secondes, et voit sa chorégraphie transposée en un bon vieux bonhomme bâton. Celle-ci est alors utilisée comme une sorte de patron sur la personne B, qui recopie à l'identique les mouvements du danseur A.Même si quelques glitchs viennent entacher le résultat, l'expérience est un franc succès, et ne requiert même pas de barder le danseur source de capteurs pour que le logiciel « comprenne » la chorégraphie.Si vous n'avez jamais réussi à danser le floss, vous tenez peut-être là votre dernier espoir d'impressionner la cour de récré.