Une intelligence artificielle coache des joueurs sur Overwatch

Visor, ou l'IA au service des joueurs d'Overwatch

Visor bientôt sur d'autres jeux ?

Tous les matchs d'Overwatch se déroulent généralement de la même manière. Des parties rapides, nerveuses, et qui ne laissent que rarement assez de répit afin d'établir une vraie stratégie d'équipe.Afin de pallier ce « problème », une équipe de développeurs a mis au point un service d'IA baptisé, destiné à aider les joueurs, leur donner tout un tas d'informations relativement importantes concernant leur manière de jouer, ainsi que de précieux conseils en temps réel.Actuellement en BETA, Visor fonctionne d'une manière assez intéressante puisque le système d'IA analyse en fait ce qui se passe sur l'écran du joueur l'utilisant, ainsi que pas moins de 150 000 points différents destinés à lui faire comprendre le déroulement de la partie.Suite à cette analyse réalisée « in game », Visor peut ainsi offrir diverses informations au joueur possédant le service, comme par exemple le nombre de fois où les médics de l'équipe sont morts, afin de conseiller de mieux les protéger si besoin est, ou encore inciter le joueur à attaquer lorsque l'IA remarque que les adversaires sont particulièrement dispersés.Mais ce n'est pas tout ! Visor permet également de connaître le nombre de dégâts et d'éliminations réalisés chaque minute par le joueur, il se montre aussi capable de prédire le moment où la capacité ultime d'un adversaire est prête à être utilisée, entre autres choses... Bref, de nombreuses informations qui pourraient bien changer le cours d'une partie, pour peu qu'elles soient bien utilisées.Uniquement disponible pour les joueurs PC à l'heure actuelle, Visor a déjà été validé par les équipes de Blizzard qui ne le considèrent pas comme un « cheat » puisque ne modifiant pas le code du jeu.Les développeurs du service ont déjà en tête de le rendre disponible pour d'autres jeux, sans pour autant avoir précisé lesquels ni une quelconque date de sortie effective.Alors, Visor ? C'est de la triche ou pas ?