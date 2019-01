Lucasfilm stoppe le développement d'un jeu Star Wars créé par des fans

Le développement devra prendre fin cette semaine

Ce jeu nommé Star Wars Knights of the Old Republic : Apeiron était censé être un remake de celui dont il s'inspire. Toute une équipe de développeurs, d'acteurs, d'écrivains et d'artistes travaillaient sans relâche pour enrichir ce RPG mythique. Les joueurs auraient eu droit à du contenu inédit comme de nouveaux mondes et des missions supplémentaires.Lucasfilm n'aura donc pas laissé le temps à ce projet de voir le jour puisque le studio réclame l'annulation pure et simple du jeu à cause de l'utilisation illicite de la marque « Star Wars » pour un produit non officiel. D'après le document publié par PC Gamer , les fans devaient donc retirer toutes les références à la licence de leur site internet avant ce 15 octobre 2018. Ainsi, Star Wars Knights of the Old Republic : Apeiron ne pourra sans doute jamais être jouable, à moins qu'un arrangement de dernière minute ne soit trouvé entre les deux parties.