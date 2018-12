Gary Kurtz, le producteur des deux premiers Star Wars est décédé

Jasni / Shutterstock.com

Une étoile s'est éteinte

se faisait très discret ces dernières années, sa longue maladie n'y est surement pas pour rien, mais il faut dire que depuis l'immense succès des deux premiers épisodes dele producteur se faisait rare.Mis à parten 1982 eten 1985, Gary Kurtz s'était un peu fait oublier. Il n'en demeure pas moins que sa carrière dans l'industrie cinématographique lui a permis d'accoucher d'immense chefs d'œuvre puisque, sans lui, Star Wars n'aurait peut-être jamais vu le jour.Gary Kurtz, qui a été producteur, mais aussi metteur en scène, ingénieur du son, monteur, a en effet co-produit avecle premier grand succès de George Lucas «». C'est grâce à ce succès que les deux protagonistes collaboreront ensuite sur les deux épisodes du célèbre film de science-fiction. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée après les deux premiers épisodes en raison de différents commerciaux et financiers « chaotiques ».Ses toutes dernières productions n'ont pas rencontré le succès (The Steal en 1995 et 5-25-77 en 2007), mais le producteur américain restera à jamais dans