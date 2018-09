Making a Murderer : la saison 2 démarre le 19 octobre sur Netflix

Une série originale Netflix

Sobrement intitulée Part 2, cette deuxième saison depoursuit l'enquête du cas Steven Avery, et resserre sa focale sur l'aspect psychologique et émotionnel causé par la condamnation de son protagoniste.Lancée en 2015 par, Making a Murderer revient en profondeur sur l'affaire Steven Avery, qui a passé 18 ans derrière les barreaux pour agression sexuelle et meurtre de Teresa Halbach, avant d'être innocenté grâce à son ADN.Dans cette deuxième saison, les réalisatrices Laura Ricciardi et Moira Demos se concentreront davantage sur l'après condamnation, et sur la bataille judiciaire et familiale qui s'engage pour prouver l'innocence de Steven Avery et de son neveu Brendan, accusé de complicité de meurtre.