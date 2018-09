Ralentissement à prévoir dans la production de films Star Wars

JStone / Shutterstock.com

De moins en moins de spectateurs

Plein de projets en développement... mais aucune date de sortie

La galaxie lointaine, très lointaine ne se porte pas aussi bien qu'espéré. En seulement 3 ans,- qui a rachetépour 4 milliards de dollars à son créateur- a déjà sorti 4 films, une série animée et lancé de nombreux projets liés à l'univers Star Wars.Pourtant, la réception du public et des fans n'a pas été celle espérée.Si lea pulvérisé le box-office avec plus de 2 milliard de dollars de recettes, le 8épisodea fait moins d'entrées (1,3 milliard de dollars) et a surtout ulcéré une partie des fans, se déchirant sur le film depuis sa sortie en décembre 2017.Plus près de nous, le film dérivé sur la jeunesse de Han Solo lui est un vrai flop commercial avec moins de 400 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 300 millions après une production des plus chaotiques.Le public serait-il en train de se lasser de l'iconique saga intergalactique ? Bob Iger en semble convaincu. Interrogé par le magazine spécialiséà propos des grandes manœuvres de Disney dans les prochaines années, le PDG de The Walt Disney Company déclare «».Si l'Episode IX de la saga est en plein tournage, pour une sortie en décembre 2019, les autres projets Star Wars sont encore très flous. Une série de films assurée par les créateurs-scénaristes de, David Benioff et D. B. Weiss, est en développement ainsi qu'une toute nouvelle trilogie originale.Ces deux projets n'ont aucune fenêtre de lancement, comme la série TV destinée à la plateforme de streaming que Disney prévoir d'ouvrir dès l'année prochaine.