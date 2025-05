Vous le clipsez magnétiquement à votre téléphone, et lorsque vous déverrouillez ce dernier, le disque Lexar se déverrouille aussi automatiquement et son contenu devient accessible. Si vous verrouillez votre smartphone ou éloignez un peu trop le disque SSD, celui-ci devient inaccessible. Seul défaut selon moi, la liaison entre le mobile et l'unité de stockage s'effectue toujours avec un câble USB Type-C (430 Mo/s en lecture, 300 Mo/s en écriture). Résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres, le produit sera disponible en 512 Go et 1 To à un prix non communiqué… pour l'instant !