Pour parvenir à un résultat aussi plaisant visuellement (encore plus joli en vrai qu'en photos, vraiment…), l'atelier Okadaya agit étape par étape, couche de peinture après couche de peinture. Tout commence avec l'application de d'encre argentée servant de base au motif, suivie de différentes couches de peinture bleue. Certaines parties sont ensuite tamponnées avec de la poudre d'or, puis les contours des différents motifs sont rehaussés et surtout contourés à l'encre noire, avant un vernissage final qui donne le résultat « glossy » que vous pouvez apprécier.

Pour fignoler le tout, MSI mise sur un clavier doté de touches laquées elles aussi (le toucher soyeux est aussi plaisant et original que le rendu visuel), et sur un logo doré japonisant apposé sur le repose-paume droit. La marque est tellement contente du résultat qu'elle va lancer une gamme plus étoffée de produits reprenant ce même procédé, mais avec des motifs plus géométriques, attendus sous l'appellation « Artisan Collection ». Nous sommes sincèrement conquis.