AMG prend en stop MSI pour des PC portables gaming plus luxueux

Sous le capot, rien de très nouveau toutefois. On retrouve en effet une fiche technique axée sur un processeur Intel Core i9 et une RTX 4000 (nous ne connaissons pas encore la référence choisie pour le marché français). Côté affichage par contre, MSI opte pour ce qui se fait de mieux avec une dalle OLED 4K de 16 pouces, au format 16:10. À ce stade, on ignore par contre quelle sera la fréquence de rafraîchissement de cet écran.

Notons que les collaborations entre des marques tech et les géants du secteur automobile étaient courantes il y a quelques années sur le marché du smartphone. Oppo s'était par exemple associé à Lamborghini et OnePlus à McLaren. Reste à savoir si le partenariat signé entre MSI et AMG donnera lieu à d'autre appareils aux couleurs du constructeur allemand que le Stealth 16.