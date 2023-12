MSI annonce ses nouveaux Prestige 16 et 13 : puissance, sobriété et OLED

On y trouve là aussi un processeur Intel Core Ultra, mais vraisemblablement à basse consommation, épaulé de mémoire vive en LPDDR5. Aucune carte graphique dédiée n'est par contre évoquée par MSI, qui précise toutefois que le Wi-Fi 7 reste au menu.

Comme son grand frère, le Prestige 13 profite en parallèle d'un système d'identification facial (Windows Hello), mais peut aussi compter sur un lecteur d'empreintes digitales en complément. MSI nous parle enfin de connectiques USB-C Thunderbolt 4 et de touches profitant d'une profondeur de course de 1,7 mm pour aboutir à un meilleur confort de frappe.

Côté affichage, enfin, on retrouve là aussi un écran OLED certifié Display HDR True Black 600. Disponible en option, cette dalle se « limitera » néanmoins à une définition 2,8K, plus que suffisante sur une diagonale de 13 pouces, en lieu et place de la définition Ultra HD+ proposée sur le Prestige 16.