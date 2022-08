Mini-LED et Alder Lake-P : MSI présente ses nouveaux portables Prestige

Pour le reste, les deux modèles se montrent parfaitement identiques, embarquant notamment un bon équipement pour une meilleure expérience en visioconférence. La nouvelle gamme Prestige peut en effet compter sur une webcam 3 0fps @1080p avec réduction de bruit et obturateur, deux haut-parleurs 2W certifiés DTS et Hi Res Audio Ready et un quadruple microphone.

Côté connectique, on retrouve sur les deux modèles deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port HDMI et un lecteur de cartes SD. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 sont bien sûr également pris en charge. Les deux modèles présentent par ailleurs un lecteur d'empreintes, un clavier rétroéclairé en blanc et un capteur Ambient Light.

Tout ceci est propulsé par une batterie 4 cellules Li-Polymer de 100W pour le Prestige 16 et de 65W pour le Prestige 16 EVO, moins gourmand en énergie en raison de son écran et de sa carte graphique moins énergivores. Les deux modèles affichent un design élégant et compact de couleur « argent urbain », avec un poids de 1,9 kg pour des dimensions de 35,8 x 25,8 x 1,6 cm.

Si nous connaissons la nouvelle gamme Prestige par MSI dans ses moindres recoins, il reste encore deux inconnues de taille : le prix des modèles selon les options, et leur disponibilité. La marque au dragon ne s'est malheureusement pas encore exprimée sur ces deux points.