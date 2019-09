IFA 2019 : ASUS dévoile ses nouveautés gaming, dont le premier laptop à écran 300 Hz du marché !

ROG Strix G G531 dans son coloris Bleu Glacier © ASUS

ROG Strix G G531 : le laptop gaming abordable... qui ratisse large

ASUS sur-cadence ses écrans : jusqu'à 300 Hz sur plusieurs laptops gaming, dont le ROG Zephyrus S GX735

ROG Zephyrus S GX735 © ASUS

Source : Communiqué de presse ASUS

Avec ces deux machines ASUS cible le milieu de gamme d'une part et le très haut de gamme de l'autre. Learrivera sous nos latitudes en novembre prochain, tandis que lesera lancé en France peu avant Noël, à un tarif de départ de 2 999 euros. La même somme que pour le ZenBook Pro Duo également présenté par ASUS sur le salon berlinois.Pour séduire led'ASUS profite d'une fiche technique riche en options, tout particulièrement en matière de carte graphique. L'appareil propose, au choix, un Core i7-9750H ou un Core i5-9300H, jusqu'à 32 Go de mémoire vive (DDR4 2666 MHz), 128, 256, 512 Go de SSD ou 1 To de SSHD (2,5 pouces à 5 400 tours par minute)., avec des GTX 1650 4 Go, 1660 Ti 6 Go, RTX 2060 6 Go ou RTX 2070 8 Go.L'écran IPS 15,6 pouces du terminal est, pour sa part, limité à de la Full HD en 60 Hz sur l'entrée de gamme. Une dalle qu'il sera possible de troquer pour de l'IPS Full HD 120 Hz. Dans un cas comme dans l'autre, le constructeur promet une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique sRGB.La connectique, enfin, est axée sur un port USB 3.2 Gen 2 Type C avec support DisplayPort, trois ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, une sortie HDMI 2.0b et une prise Ethernet. L'appareil (de) pèse un total de 2,395 kilos. Un gros bébé donc, alimenté en fonction de la configuration choisie par une batterie quatre cellules de 66 ou 49 Wh et un bloc d'alimentation de 230 watts.Dans son communiqué, ASUS ne fournit pas encore tous les détails que l'on aimerait sur le. On apprend malgré tout que l'appareil compte parmi les quelques chanceux à pouvoir prétendre à. Très fier de cette avancée (jusqu'à présent le marché duse limitait plutôt à des dalles 144 ou 240 Hz), le constructeur indique qu'elle permet d'afficherSur le, cet écran 300 Hz est par ailleurs certifié, VESA DisplayHDR 400, PANTONE, G-SYNC et profite d'un temps de réponse de 3 ms. ASUS ne précise toutefois pas encore quelle est la technologie de son nouvel écran ou sa définition (compte tenu de sa fréquence de rafraîchissement, nous misons sur une dalle TN 1080p). Pour l'animer, les Zephyrus S GX532 (modèle 15 pouces) et GX735 (variante 17 pouces) semblent pouvoir compter sur des RTX 2070 et 2080. Deux puces qui permettront en effet d'animer certains titres compétitifs à près de 300 Hz.Nous avons contacté ASUS pour obtenir plus d'informations sur le. Nous mettrons à jour le présent article si le constructeur a une fiche technique plus complète à nous partager.