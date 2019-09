IFA 2019 : ASUS annonce la sortie européenne du Zenbook Pro Duo, premier PC portable à double écran

© ASUS

Le ZenBook Pro Duo, disponible dès maintenant en Europe, à partir de 2 999 euros

ZenBook Duo : le petit frère plus abordable

Source : Communiqué de presse ASUS

met les petits plats dans les grands. Outre l'annonce de nouveautés gaming, et la présentation des prix européens pour le ROG Phone 2 , le constructeur taïwanais est revenu sur un appareil qui avait fait sensation fin mai, lors du Computex : le. Conçu pour satisfaire avant tout les professionnels et les créatifs, le nouveau laptop d'ASUS mise suret des composants haut de gamme.L'appareil, que nous avions pu rapidement prendre en main , s'arme, au choix, d'un Core i9-9980HK ou d'un Core i7-9750H, d'une RTX 2060 6 Go de chez NVIDIA et d'un maximum de 32 Go de mémoire vive (DDR4 2666 MHz). Le stockage est assuré par 1 To de SSD en PCIe 4x ou 512 / 256 Go de SSD en PCIe x2, tandis queBien évidemment, le gros du spectacle est à chercher sur la partie écran. En la matière, levoit double avec une dalle principale OLED 4K de 15,6 pouces capable de couvrir à 100% le spectre DCI-P3, et un écran secondaire, lui aussi 4K, de 14 pouces.Côté connectique, on retrouve un port Thunderbolt 2 USB-C, deux ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, une sortie HDMI et un combo Jack 3,5 mm.Lancé dans nos contrées dès 1 499 euros, lefait l'impasse sur les spécificités les plus haut de gamme du ZenBook Pro Duo pour garder un tarif d'entrée sous la barre des 2 000 euros. Il faut ici se contenter d'un(ASUS ne précise pas le modèle, mais il y a fort à parier qu'on parle là aussi d'un i7-9750H), d'unet d'un maximum deen LPDDR3 2133 MHz, moins rapide.Côté écran, les coupes sombres se poursuivent pour le bien de notre compte en banque. On se limite ainsi à un écran principal LCD Full HD de 14 pouces et une dalle secondaire (Full HD elle aussi) de 12,6 pouces.Les options de stockage restent en revanche les mêmes, mais la connectique se déleste du Thunderbolt 3 au « profit » d'un port USB 3.1 Gen 2 Type-C, d'un port USB 3.1 Gen 2 Type-A, d'une entrée USB 3.1 Gen 1 Type-A, d'une sortie HDMI, d'un lecteur de cartes microSD et d'un combo Jack 3,5 mm.Les deux appareils se distinguent enfin en termes de mensurations, avec, et