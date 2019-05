COMPUTEX 2019 - Asus présente ses ZenBook Pro Duo et renouvelle ses autres gammes

Crédits : Asus

Source : communiqué de presse

démarre fort sonen dévoilant de nouveaux produits innovants ainsi qu'un renouvellement quasi complet de ses gammes actuelles. Et parmi les nouveautés les plus étonnantes, lefait figure de souverain.On commence avec le ZenBook Pro Duo, nom de code UX581. Ce laptop de 15.6" a pour particularité- chose qui se fait encore rare sur des ordinateurs portables.Le premier se paie aussi le luxe d'une dalle OLED, quand le second profite de la technologie LCD IPS et s'affiche dans une plus petite taille de 12,6 pouces (ratio d'aspect 32:9 pour une définition de 3840 x 1100 pixels).À la manière des ScreenPad déjà intégrés à divers laptops de la marque, ce ScreenPad Plus (il fallait y penser) permet à l'utilisateur d'agrandir sa surface d'affichage comme n'importe quel autre écran secondaire. L'outil ScreenXpert est également de la partie et fournira aux futurs utilisateurs pléthore de plugins permettant d'afficher des informations complémentaires sur les programmes compatibles.Couvrant 100 % de la gamme DCI-P3, le ZenBook Pro Duo affiche aussi une fiche technique généreuse. L'affichage de sa définition de 3 840 par 2 160 pixels sera assuré par, qu'un processeur Intel Core i9 9980HK de neuvième génération et jusqu'à 32 Go de RAM viendront épauler dans sa tâche. Côté stockage, c'est pas moins de 1 To qui pourront être montés dans la machine.Tourné vers les créatifs, ce ZenBook Pro Duo embarque la connectique idoine. On y trouve deux ports USB 3.0, un HDMI, un USB-C 3.0 Thunderbolt et une prise jack 3,5 mm.Un second modèle UX481 plus abordable sera également disponible et doté d'une dalle IPS de 14" en Full HD, ainsi qu'un deuxième écran ScreenPad Plus, lui aussi en Full HD. Il sera pour sa part animé par un Core i7 d'Intel, d'une GeForce MX250 de NVIDIA et jusqu'à 16 Go de RAM., sur un appareil qui a tout l'air de demander une puissance de feu assez impressionnante. Un point pour lequel nous n'avons pas plus d'informations pour le moment sur le modèle UX581. En revanche le modèle UX481 tiendra 10h avec les deux écrans allumés, et 10h avec seulement l'écran principal.On n'imaginait pas Asus renier sa gamme d'ordinateurs portables la plus populaire . Et le Computex est justement le moment idéal pour le constructeur de donner un petit coup de neuf aux ZenBook Comme souvent dans pareille situation, Asus commence par remettre à niveau les performances de ses ZenBook 13 (UX334), ZenBook 14 (UX434) et ZenBook 15 (UX534) avec des composants de dernière fraîcheur. Chacun peut ainsi être configuré avecLe constructeur en profite aussi pour doter ses portables duqui, comme sur les précédents modèles, troque lede l'ordinateur pour un second écran tactile de 5,65 pouces. Asus indique avoir revu en profondeur l'interface de son ScreenPad pour lui offrir unplus proche d'un smartphone. Davantage d'applications compatibles sont également au programme via le logiciel ScreenXpert.Plus impressionnant encore :, gommant pratiquement toutes les bordures visibles. Un record dans l'industrie, clame Asus.Enfin, côté autonomie, le Taïwanais affirme avoir fait des efforts et permettre une endurance jusqu'à 2,5 fois supérieure aux précédents modèles de ZenBook. Le constructeur indique pas moins deLes nouveaux Asus ZenBook seront disponibles en août. Les enchères démarrent à 1099 €.Les laptops les plus abordables de Asus passent à la nouvelle génération. Manifestement satisfait des retours sur ses ScreenPads, le constructeur a décidé d'en pourvoir ses nouveauxportant les références S431, S432, S531 et S532 de 14 et 15 pouces.Dotés d'un châssis revu et corrigé, ainsi que d'un nouvel écran affichant un taux d'occupation de 88 %, les VivoBook nouveaux peuvent aussi être configurés jusqu'à unParticulièrement légers (1,4 kg et 1,8 kg pour les modèles 14 et 15 pouces), les VivoBook s'imposent à destination des travailleurs nomades. Pour leur faciliter la tâche, Asus dote aussi ses nouveaux laptops d'une nouvelle charnière permettant d'incliner légèrement le clavier de 3,5° afin de faciliter la frappe.