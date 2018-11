Asus lance ses nouveaux Zenbook équipés des processeurs Whiskey Lake d'Intel

© Asus

À quoi s'attendre avec les nouveaux Zenbook ?

Quid du prix et de la date de lancement ?

Après avoir dévoilé il y a tout juste un mois son nouveau Chromebook doté d'un écran tactile, Asus revient aujourd'hui pour nous présenter son nouveau trio deintégrant les processeurs Intel de 8e génération , ainsi que les écransqui possèdent la particularité d'être extrêmement fins.Ces trois ZenBook sont disponibles avec des écrans de 13, 14 et 15 pouces. Seul le modèle de 15" offre des spécifications haut de gamme en proposant deux cartes dédiées différentes : laainsi que la. Les deux autres modèles sont quant à eux dotés d'un processeur graphique, conçus pour tourner avec les puces Intel de 8e génération et offrant une nette amélioration des performances en jeux comparée à la génération précédente.Le modèle 13" offre également des spécifications un cran en dessous des autres modèles. Côté processeur, il devra en effet se contenter d'unalors que les deux autres modèles embarquent un. Idem du côté du stockage puisqu'il est équipé d'unde 512 Go, alors que les deux autres modèles sont agrémentés d'une capacité de stockage deux fois plus importante. Concernant la mémoire vive, encore une fois c'est le modèle de 15 qui embarque la plus grande capacité de RAM avec de lajusqu'à 16 Go cadencée à 2 400 MHz contre de la16 Go à 2 133 MHz sur les deux autres ZenBook.Ces trois ZenBook partagent tout de même pas mal de caractéristiques communes, à l'image de leur écran NanoEdge, une technologie qui permet de livrer des appareils avec un châssis plus fin et donc un poids beaucoup moins important.Asus a annoncé que les modèles ZenBook 14 et 15 seront disponibles très rapidement sur Amazon, pour les États-Unis. Après vérification il se trouve que ces deux modèles sont bel et bien disponibles au prix respectif de 1 000 $ et 1 400 $. Le modèle 13 " devrait être lancé courant novembre au prix de 850 $. Aucune information n'a encore été dévoilée concernant leur disponibilité en France.