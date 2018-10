Chromebook : Asus dévoile le C423, un ordinateur de 14 pouces avec écran tactile

Un écran tactile... en option

Une version avec un processeur Intel Celeron N3350 (dual core), écran HD mat non tactile et 32Go de stockage eMMC

Une version avec un processeur Intel Pentium N4200 (quad core), écran Full HD mat et tactile et 64 Go de stockage eMMC

Asus a mis en ligne la fiche produit du C423 , un tout nouveaude moyenne gamme. Doté d'une autonomie annoncée de 10 heures, celui-ci dispose également de bords de 5,8mm seulement sur les côtés de l'écran. Il est par ailleurs possible d'ouvrir l'ordinateur à 180°... si vous trouvez que cela a une utilité.Comme le précise la fiche technique, l'écran tactile duest en option. En effet, ce Chromebook de 14 pouces se déclinera en deux versions plus ou moins puissantes :Il est également dit que l'appareil pourra embarquer jusqu'à 8 Go de RAM, sans préciser combien il en contient de série.Côté connectique, le C423 se rechargera via USB-C, et disposera de deux ports USB 3.1 ainsi que d'un slot pour carte SD.