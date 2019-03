La pénurie de processeurs Intel va s’intensifier

Une hausse de la demande en processeurs entrée de gamme

AMD profite déjà des pénuries constatées chez Intel

Mauvaise passe pour Intel. Alors qu'AMD arme ses différentes cartouches pour tenter d'investir plus franchement le marché sur la seconde moitié de cette année 2019, Intel doit pour sa part faire avec une pénurie bien partie pour durer, nous dit DigiTimes. Véritable baromètre de l'industrie, le média taïwanais se base sur des sources contactées au sein des chaînes OEM pour renforcer les conclusions de son compte rendu. Cette pénurie, compromettante pour Intel, pourrait tout à fait continuer de sourire à AMD... du mois si la firme de Lisa Su parvient à gérer correctement l'opportunité qui lui est offerte sur le segment des puces abordables. Un terrain sur lequel elle est d'ordinaire plutôt à l'aise.À la source de cette pénurie en passe d'être renforcée chez Intel, une demande que DigiTime prédit à la hausse sur le second trimestre 2019, tout particulièrement en matière de processeurs abordables. Très demandées pour les Chromebooks (plus populaires outre-Atlantique que dans nos contrées), ces puces feraient bientôt défaut à Intel, au même titre que les Core i3, utilisés depuis des semaines en guise de palliatif à la pénurie de Core i5 (puces milieu de gamme d'Intel). Le segment du CPU entrée de gamme est par ailleurs le plus important en termes d'unités écoulées. D'où le malaise que DigiTimes pressent chez Intel.Pour illustrer ses prévisions, et les appuyer de chiffres concrets, le quotidien financier observe le(pourcentage illustrant la différence entre la demande et l'approvisionnement) déclaré par les différents constructeurs OEM. Lorsque ce dernier est positif, la demande dépasse alors l'approvisionnement disponible, ce qui mène à une situation de pénurie. Durant le Q3 2018, HP, Dell, Lenovo (les trois premiers fabricants OEM de laptops) affichaient unapprochant les 5%. Sur le trimestre suivant (Q4 2018), ce taux se maintenait à hauteur de 4-5%. Une donnée qui avait entaché les derniers résultats financiers des trois fabricants. Cette pénurie impacterait aussi Apple, qui serait pour sa part à court de processeurs « Amber Lake », apprend-on.Dans son rapport, DigiTimes décrit la situation actuelle comme suit : «».De son côté AMD s'est très tôt frotté les mains. Les parts de marché de la firme auprès des constructeurs OEMs ont déjà augmenté de 9,8% entre le Q1 2018 et le Q1 2019.