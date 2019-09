IFA 2019 : Acer dévoile son siège gaming Predator Thronos Air et ses notebook gaming Predator Triton

Acer Predator Thronos Air (© Crédits photo : Acer)

Le Predator Triton 300, un excellent rapport qualité/prix

Acer Predator Triton 300 (© Crédits photo : Acer)

Un écran 300 Hz pour le Triton 500

Acer Predator Triton 500 (© Crédits photo : Acer)

Une immersion totale avec le siège Thronos Air

Dans l'euphorie de l'IFA à Berlin,a, comme bon nombre de fabricants, fait de multiples annonces et dévoilé tout autant de produits. La firme taïwanaise a notamment présenté les notebook gaminget, avec une option d'affichage impressionnante de 300 Hz pour ce dernier, excusez du peu. Le constructeur a aussi présenté le, le petit dernier des fauteuils gaming.Point d'entrée de la gamme des, lepossède, du point de vue du constructeur, «». Et il est vrai que la machine présente quelques atouts séduisants.Opérant sous Windows 10, leembarque sous le capot un processeur Intel, avec 16 Go de RAM (DDR4 2666 Hz), extensible jusqu'à 32 Go. Il peut supporter jusqu'à deux SSD PCIe NVMe de 1 To en RAID 0, ce qui est costaud, et un disque dur de 2 To. Le Killer Wi-Fi 6 AX 1650, technologie de réseau la plus puissante, et Killer Ethernet, promettent des débits remarquables.Si l'on se penche sur le GPU, nous sommes ici en présence d'une, ce qui devrait vous permettre de faire tourner la plupart des jeux, même les plus gros, en descendant tout de même d'un cran sur le niveau de détail.Leest doté d'un. Léger (il ne pèse que 2,3 kilos), leespère séduire grâce à son bon rapport qualité/prix certain, son châssis en aluminium et un design fin, orné de LED bleues. L'sera1741813Son grand frère, le, présente désormais la particularité d'être doté d'un, une tendance qui semble devenir la norme pour le marché du gaming haut de gamme.Lebénéfice lui aussi d'un processeur Intelet promet d'être une vraie machine de guerre. De plus, il embarque avec lui un côté pratique indéniable en raison de(seulement 17,9 mm), ce qui lui permet d'être léger (2,1 kilos) et de ne prendre que peu de place dans votre sac. L'seraEnfin, terminons cette présentation avec le, le dernier-né des sièges gaming d'Acer. Vous le constatez en regardant les images jointes à cet article, le siège fait office de véritableaux allures de machine à voyager dans le temps.Avec sa structure en acier, son bureau modulaire et son bras destiné à supporter plusieurs moniteurs, il offre une immersion totale dans les courses, batailles ou épopées diverses que vous disputerez. Le siège peut par ailleurs être réglé sur différents angles : 130° à l'intérieur de la cabine et 180° à l'extérieur. Sa fonction massage offrira tout le confort nécessaire à son propriétaire avec une longue session de jeu.Lepeut accueillir un clavier, une souris, et dispose d'un repose-pied qui permet d'adapter sa position. Au-delà des aspects possibles de personnalisation, il est équipé d'un stabilisateur de siège et possède un porte-gobelet, un porte-casque, une caméra ainsi qu'un hub USB.. Il sera disponible au