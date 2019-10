Call of Duty: Modern Warfare occupera 175 Go sur PC

Un opus spectaculaire mais encombrant

Système d'exploitation : Windows 7-64 bit ou Windows 10-64 bit

Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 670 / Nvidia GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon HD 7950 - Système compatible DirectX 12.0

Mémoire : 8 Go de RAM

Espace libre : 175 Go

Réseau : carte internet haut débit

Système d'exploitation : Windows 10-64 bit avec dernière mise à jour

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen R5 1600X

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 / Nvidia GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 - Système compatible DirectX 12.0

Mémoire : 12 Go de RAM

Espace libre : 175 Go

Réseau : carte internet haut débit

Cette année, la licence a (encore) joué la carte de la sécurité en ressuscitant le premier Call of Duty: Modern Warfare . Le reboot que nous servira Infinity Ward dans quelques jours placera le joueur dans la peau d'un soldat au beau milieu d'une guerre au Proche-Orient. La violence sera donc omniprésente, avec une bonne dose de scènes choquantes.Sur le papier, ce Call of Duty: Modern Warfare est très prometteur. Ainsi, pour que les fans puissent se préparer à accueillir le titre, Activision vient de lever le voile sur les configurations PC. Commencez déjà à faire le ménage sur vos disques durs !Call of Duty: Modern Warfare sortira sur PS4, Xbox One et PC le 25 octobre 2019.