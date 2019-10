Call of Duty: Mobile franchit le cap des 100 millions de téléchargements en une semaine

© Activision

Activision casse (encore) la baraque

Source : Reuters

Ainsi, une semaine après son lancement, Call of Duty: Mobile comptabilise déjà 100 millions de téléchargements à travers le monde. Il s'agit donc du meilleur démarrage de l'histoire pour un jeu mobile en terme de joueurs actifs. Ce chiffre comprend les téléchargements uniques effectués sur Google Play et sur l'App Store.Pour remettre les choses en perspective, rappelons qu'en une semaine Fortnite atteignait "seulement" 26,3 millions d'installations et PUBG pointait à 22,5 millions. Notons qu'Activision comptait environ 37 millions d'utilisateurs actifs chaque mois toutes licences confondues (Crash Bandicoot, Call of Duty...) sur consoles et PC. Le soft mobile fait donc pratiquement trois fois mieux.Il est important de prendre en compte le fait que les 100 millions de téléchargements n'englobent pas le territoire chinois. Call of Duty: Mobile est téléchargeable gratuitement sur les appareils Android et iOS