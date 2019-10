Call of Duty : Mobile, 20 millions d'installations en deux jours et des critiques élogieuses

Déjà deux millions de dollars engrangés

Le jeu mobile a le vent en poupe

Source : Bloomberg

Et si l'on vivait un tournant du jeu mobile ? Seulement quelques jours après le lancement desur tablettes et smartphones, c'est au tour dede cartonner. Disponible depuis le 1er octobre sur Android et iOS , il aura fallu moins de 48 heures àpour atteindre la barre des 20 millions de téléchargements. Le jeu, développé par Tencent en exploitant la franchise phare du FPS sur PC et console depuis 15 ans, a réussi à attiser la curiosité des joueurs. Et après un départ compliqué (serveurs surchargés, déconnexions intempestives), tout semble désormais être rentré dans l'ordre.Mieux, le jeu a déjà généré un joli pactole : deux millions de dollars grâce aux utilisateurs aux États-Unis, en Europe, en Inde et en Amérique du Sud, selon le cabinet de recherche et d'analyse spécialisé dans les applications mobiles Sensor Tower. Un montant impressionnant, alors que le titre est gratuit, son modèle reposant sur les microtransactions.Les qualités du jeu sont indéniables et la rédaction de Clubic le gratifie d'ailleurs d'une note de 9/10 . Et ce n'est que le début, tous les modes de jeu n'étant pas encore disponibles.On le sait, tous les éditeurs cherchent à sortir un jeu mobile qui sera leur machine à cash. La tendance est bien installée désormais, mais on semble assister actuellement à un tournant dans la tendance avec le lancement, en une semaine, de deux super-productions AAA, avecdonc, mais aussiqui avait également atteint les 20 millions de téléchargements très rapidement.On attend en outre des nouvelles de Diablo Immortals à la conférence d'ouverture de la Blizzcon 2019, prévue pour le 2 novembre prochain.Rob Kostich, président d'Activision Blizzard, admet d'ailleurs que ce» et «». Le groupe américain, propriétaire de la licenceet qui s'occupe de la publication de la version mobile en Amérique et en Europe, vise désormais clairement ce support. Sa démarche a débuté avec, avant le rachat, en 2016, de King, développeur deet bientôt Diablo Immortals dans les cartons, il se murmure aussi qu'un projet lié àsur mobile serait en route... Le jeu mobile a donc de l'avenir !