Démarrage en trombe pour Mario Kart Tour avec ses 20 millions de téléchargements

Un départ vrombissant

Changement de cap chez Nintendo

Le jeu basé sur la célèbre franchise de l'éditeur nippon vous permettra de retrouver sur votre mobile le fun des parties de Mario Kart que bon nombre d'entre nous connaisse bien. C'est la troisième fois que Nintendo tente l'aventure du mobile depuis le semi-échec de Super Mario Run en 2016 et First Emblem Heroes en 2017 avec respectivement 7 et 1,8 million de téléchargements sur les plateformes applicatives. A l'époque le modèle freemium largement plébiscité par les éditeurs de jeux mobiles n'avait pas rencontré le succès escompté. Sensor Tower rapporte donc que Mario Kart Tour est désormais le titre ayant été le plus téléchargé sur sa journée de sortie avec près de 20 millions de téléchargements. Une bonne nouvelle pour l'éditeur japonais qui a bien préparé son coup en proposant enfin une version gratuite (Free-to-play) plus cohérente avec l'univers bon enfant de ses licences. A contrario, Mario Kart Tour n'aurait enregistré qu'un "petit" million de dollars de chiffre d'affaires sur cette même journée.