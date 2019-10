Call of Duty : Mobile est disponible sur iOS et Android

Maxi Best-Of Call Of Duty

Activision-Blizzard s'en va chasser sur les terres de PUBG Mobile et Fortnite À compter d'aujourd'hui , les joueuses et joueurs en mal de FPS sur smartphone pourront compter surpour satisfaire à leurs envies de compétition.S'il n'échappe pas à des microtransactions en pagaille,pourrait malgré tout s'imposer comme l'un des épisodes les plus complets de la licence grâce à de nombreux modes multijoueurs et des cartes en provenance des épisodes canons de la série.En tête d'affiche, c'est bien entendu le mode Battle Royale qui risque d'attirer en masse les joueurs lassés deou de. Activision-Blizzard offre ici un champ de bataille à 100 joueurs à la première personne, mais également d'autres modes de jeu très populaires, comme le mode Zombies.est dès à présent disponible sur Android à partir de la version 4.3 et sur iOS à partir d'iOS 9. Il est fonctionnel à partir de l'iPhone 5S. Le titre prend en charge les manettes externes sur les deux plateformes.