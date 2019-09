Call of Duty Mobile, le Battle Royale à 100, sera disponible début octobre

Call of Duty Mobile bientôt dans votre poche !

Source : Polygon

Cela fait quelques mois déjà que le géant Activision a annoncé l'arrivée prochaine desur iOS et Android. Le grand jour est (presque) arrivé, puisque cet épisode nomade sera disponible ce 1er octobre.Un opus mobile qui promet aux joueurs de retrouver toute l'intensité d'un « vrai » Call of Duty, avec divers modes multijoueurs bien sûr, mais aussi un désormais indispensable mode Battle Royale.Proposé en free-to-play, le jeu inclura notamment du contenu issu des sériesetÀ noter que ce, développé par Timi Studio (pour le compte de Tencent) ne sera pas disponible en Chine, au Vietnam... et en Belgique. Un pays dont la législation empêche la disponibilité de certains titres, à l'image des jeux mobiles proposés par Nintendo , par exemple.