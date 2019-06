Call of Duty: Modern Warfare proposera un cross-play basé sur les périphériques de jeu

© Activision

Le cross-play à son paroxysme

Source : Windows Central

Parmi les premiers détails communiqués au sujet de ce, nous avons notamment appris le retour d'une campagne scénarisée prenante, mais aussi l'arrivée du. Ainsi, les joueurs PC pourront affronter ceux sur PS4 et Xbox One sans la moindre restriction... ou presque.En effet, à cette annonce, plusieurs utilisateurs ont émis quelques réserves surcar les joueurs équipés d'une souris sur ordinateur seront plus réactifs et plus précis que ceux qui ont opté pour la bonne vieille manette. Fort heureusement, Infinity Ward a déclaré qu'un tri sera effectué en fonction des périphériques utilisés. Ainsi,Concernant la formation d'un groupe d'amis, cette fois tous les utilisateurs pourront s'associer, quel que soit leur périphérique. En résumé, ce cross-play sera similaire à celui de Fortnite Pour ce qui est de, il sortira le 25 octobre 2019 sur PS4, Xbox One et PC via le launcher Battle.net.