Fortnite : le crossplay par défaut sur PS4 et Xbox One, la Switch à l’assaut du smartphone

Le crossplay devient obligatoire

Les joueurs PS4 et Xbox One du Battle Royale d'Epic Games seront ainsi dans un bassin commun lors du matchmaking, là où les joueurs Switch s'opposeront... à ceux sur smartphones.Si l'expression « par défaut » peut laisser entrevoir une forme de flexibilité dans la chose, il n'en est rien.Si, dans les faits, cela ne devrait pas perturber outre mesure les parties sur PlayStation 4 et Xbox One, certains s'inquiètent déjà du déséquilibre causé par ledes joueurs sur mobile et sur Switch. En effet, la console de Nintendo étant pourvue de sticks analogiques et de boutons physiques,, et donc les réflexes des joueurs améliorés.Epic Games justifie ce choix par l'impératif «». Un joli charabia, qui pourrait se traduire plus simplement par : un bassin de joueurs plus importants, et donc des parties qui se lancent plus rapidement.Toujours à l'écoute de sa communauté, on ne doute pas qu'Epic Games se réserve le droit de revenir sur sa décision sur les plaintes de joueurs venaient à remettre en cause la présence des joueurs Switch dans les parties sur smartphone.