Le prochain Call of Duty s'appellera... Call of Duty Modern Warfare et sera un reboot

© Activision

L'éternel recommencement...

D'après les dires du YouTubeur LongSensation , confirmés par le site Kotaku , le prochainest actuellement montré à des influenceurs qui se chargeront sans doute de faire parler du jeu à son annonce. Cet énième opus est bien développé par Infinity Ward qui a décidé de ne pas prendre trop de risques en se rappelant son glorieux passé.Ainsi, cet épisode s'appellera tout simplement. Selon Kotaku, il s'agira d'undu jeu sorti en novembre 2007. Avec ce titre, Activision veut renouer avec le succès en y incluant des séquences troublantes et riches en émotions (un peu à la manière du chapitre dans un aéroport de Modern Warfare 2 , durant lequel le joueur pouvait tuer des civils).Cenouvelle génération sortiraet sera présenté en détails à l' E3 2019 . Pour ce qui est de l'opus de 2020, c'est Treyarch (Black Ops) qui serait à la manœuvre et non Sledgehammer Games (et), comme cela aurait dû être le cas.