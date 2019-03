Call Of Duty Modern Warfare 2 : un remaster du FPS d’Infinity Ward en approche

Crédits : Activision



Crédits : PEGI

Call of Duty : Modern Warfare 2 fête ses 10 ans

Repérée par DualShockers , la page du site PEGI indique clairement «», laissant ainsi entendre que toute la partie multijoueur serait laissée sur le carreau.Les plus nostalgiques espéraient secrètement qu'dote ce deuxième volet du même traitement auquel avait eu droit Call of Duty 4 : Modern Warfare en novembre 2016. Une version remasterisée, qui se retrouve d'ailleurs offerte en ce mois de mars aux abonnés du PS Plus, sur PlayStation 4., mais nous n'avons pas spécialement hâte que la polémique rattachée à son niveau « No Russian » reprenne de plus belle. Mais si, vous savez. Le « niveau de l'aéroport » où, dans la peau d'un terroriste, votre objectif était de trucider un maximum d'innocents.