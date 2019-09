Des bots dans Fortnite pour que les débutants... puissent débuter

Des bots dans Fortnite ?

Source : Engadget

Parce qu'il est très frustrant de débarquer dans un jeu multijoueurs et de se faire massacrer par les habitués, Epic Games va proposer à ceux qui débutent surd'être confrontés à... des bots.Avec la mise à jour 10.40, Epic Games a revu le mode « Matchmaking » de, afin de permettre aux joueurs d'affronter plus régulièrement des adversaires dont le niveau est similaire au leur. Evidemment, au fil de la progression, les adversaires rencontrés deviendront de plus en plus forts, à l'instar du joueur (normalement).Dans la prochaine saison, les bots «», promet le studio. Bien sûr, plus le niveau du joueur augmentera, moins ce dernier rencontrera de bots dans ses parties.